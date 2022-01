"Tappo" in viale Regione all'altezza di Lidl, aggiudicati i lavori: dovranno finire entro 4 mesi

I lavori per eliminare il "tappo" in viale Regione Siciliana, all'altezza di Lidl, dovrebbero partire a breve. Almeno così sostiene il deputato nazionale Adriano Varrica che ha promosso l'accordo tra Comune di Palermo e Commissario per il dissesto idrogeologico, reperendo le risorse per i lavori. La gara per l'aggiudicazione dei lavori si è svolta nei giorni scorsi e a breve si potrà procedere alla consegna d'urgenza. La durata dei lavori prevista dal bando è di 120 giorni.

Da novembre del 2020, la carreggiata centrale di viale Regione all'altezza di Lidl è chiusa per i lavori al canale Passo di Rigano e il traffico viene deviato nella corsia laterale: un vero e proprio incubo per gli automobilisti che, specie nelle ore di punta, devono fare i conti con code e rallentamenti.

"Nei prossimi giorni - comunica Varrica - potrà essere effettuata la consegna d'urgenza dei lavori finalizzati a rimuovere il ‘tappo’ in viale Regione Siciliana per ripristinare il regolare flusso veicolare in un’arteria nevralgica della città di Palermo che per molti mesi ha creato disagi quotidiani ai cittadini. L'Ufficio del Commissario per il dissesto idrogeologico, al quale rivolgo i miei più sentiti ringraziamenti istituzionali, ha rispettato le tempistiche di gara e sta lavorando col Comune in queste ore per definire ogni passaggio: il bando prevede un termine contrattuale di 4 mesi per il completamento dei lavori, ma faremo ogni azione possibile per ottenere la riapertura prima della data prevista” assicura l’esponente M5S.