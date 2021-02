"Rifiuti speciali smaltiti senza autorizzazione", sequestrata area in viale Regione

Quattro persone sono state segnalate all'autorità giudiziaria. A intervenire sono stati gli agenti della polizia municipale. Arrivati per il controllo in abiti civili e auto civetta, hanno trovato nel terreno anche serramenti di infissi, cavi elettrici, ceramiche e rubinetterie

In un cantiere edile erano stati sversati rifiuti speciali senza autorizzazione. Lo hanno scoperto gli agenti del nucleo tutela decoro e vivibilità urbana della polizia municipale che, in abiti civili e a bordo di auto civetta, hanno effettuato un controllo. L'area in questione si estende per 1.500 metri quadrati e si trova in viale Regione Siciliana.

E’ stato identificato un 53enne che guidava l'escavatore. "Nella parte superficiale del terreno, per circa 30 centimetri di spessore su tutta l'area - dicono dalla polizia municipale - sono stati rinvenuti, oltre a materiale di demolizione, plastiche, corrugati, metalli, legni, materiale lapideo non sottoposto a vagliatura, serramenti di infissi, conglomerato bituminoso, cavi elettrici, ceramiche e rubinetterie. Nei prossimi giorni avrà luogo la caratterizzazione dei rifiuti in un intervento congiunto con l’Arpa".

L'area e l'escavatore sono stati posti sotto sequestro per la gestione di rifiuti non autorizzata e per la mancata iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali. Quattro persone sono state segnalate all'autorità giudiziaria.