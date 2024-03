Viale Regione Siciliana, su un tratto scatta il limite dei 30 chilometri orari

Su un tratto della carreggiata laterale di viale Regione Siciliana Nord Ovest non si potrà superare il limite di 30 chilometri orari. E' quanto stabilito da un'ordinanza dell'ufficio Traffico del Comune. Il provvedimento prevede anche l'installazione di rallentatori di velocità a effetto acustico e ottico.

La porzione di strada in questione si trova sulla bretella che da Tommaso Natale conduce in direzione ospedale Cervello, poco prima di via Ignazio Gioè. Il compito di collocare la segnaletica è affidato all'Amat. Una volta che la società partecipata del Comune avrà piazzato i cartelli, l'ordinanza potrà entrare in vigore.

La decisione è stata presa in seguito a un'istanza arrivata dalla sesta circoscrizione che aveva chiesto a gennaio scorso l'installazione di rallentatori per garantire maggiore sicurezza ai pedoni.