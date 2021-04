I lavori in viale Regione, Gelarda: "Tratto chiuso da quasi 6 mesi ma niente operai"

I lavori in viale Regione Siciliana, annunciati ma mai avviati, sono al centro di un rimpallo di competenze tra Comune e Regione. Così la situazione di stallo del cantiere all'altezza di via Principe di Paternò finisce al centro di un servizio del tg satirico Striscia la notizia di Canale 5.

"Non ci sono tempi certi sulla fine dei lavori in viale Regione Siciliana, altezza via Principe di Paternò, perchè non sappiamo neanche quando inizieranno - interviene Igor Gelarda, capogruppo della Lega al Consiglio comunale -. A distanza di 164 giorni dalla chiusura della strada, quasi sei mesi, i proclami dell'amministrazione Orlando su una riapertura a maggio di quel tratto di viale Regione Siciliana si sono rivelati solo baggianate. Esistono due cantieri all'interno della stessa area chiusa al traffico, e in uno di questi due non si sono mai visti operai". Gelarda spiega che "Sotto la zona chiusa al traffico ci sono ben due canali sotterranei, che servono a convogliare le acque pluviali verso il mare, il Mortillaro e il Passo di Rigano, entrambi bisognosi di lavori urgenti. Del canale Mortillaro se ne sta occupando il Comune. Del secondo che ha un importo di spesa previsto di 500 mila euro, il problema è che non si è ancora capito a chi spetti la competenza dei lavori. Secondo il Comune di Palermo i lavori dovrebbe essere svolti dalla Regione, nello specifico dall'Autorità di bacino. Secondo invece l'Autorità di bacino, che a seguito di una mia richiesta ha messo tutto nero su bianco, spettano al Comune - continua -. Dopo avere compreso che questo rimpallo non sembra avere nessuna soluzione, e che il cantiere chissà ancora per quanti mesi resterà fermo, ci siamo rivolti a Stefania Petyx, che con Striscia la Notizia si è occupata ieri sera della vicenda. Delle quali le uniche vittime sono i cittadini palermitani bloccati, come sempre, nel traffico della città più trafficata d'Italia".

Il servizio completo Striscia la notizia