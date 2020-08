Sfrecciano con le auto in viale Regione ma la polizia li ferma e trova eroina e soldi: 4 arresti

Un normale controllo stradale da parte della polizia è terminato con quattro arresti per droga. E' accaduto nei giorni scorsi, ma è stato reso noto solo oggi, in viale Regione Siciliana. In manette quattro uomini tutti residenti a Mazara del Vallo.

Gli agenti della sezione Criminalità Straniera e prostituzione della Squadra Mobile hanno intimato l'Alt a due vetture che procedevano con un’andatura sostenuta. Il nervosismo degli occupanti, quattro mazaresi di 26, 30, 33 e 40 anni, ha suggerito i poliziotti di estendere il controllo ai mezzi. Sono cosi saltati fuori 102 grammi di eroina e ottomila euro in contanti, ai quali se ne sono aggiunti duemila rinvenuti nell’abitazione di uno dei fermati.

I quattro sono stati arrestati per il reato di detenzione di sostanza stupefacente; droga, denaro contante e vetture sono state, invece, poste sotto sequestro. Indagini sono in corso per risalire a fornitori e destinatari dello stupefacente. L’autorità giudiziaria ha convalidato gli arresti disponendo la misura cautelare degli arresti domiciliari.

