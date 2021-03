Camion perde il carico, traffico in tilt in viale Regione Siciliana

Il mezzo pesante stava percorrendo la carreggiata in direzione Trapani. L'asfalto è diventato viscido, generando una situazione di pericolo per i mezzi i transito. Sul posto la polizia e i vigili del fuoco

La polizia ha deviato il traffico, i vigili del fuoco, con l'ausilio di una ditta, hanno ripulito l'asfalto. Il restringimento ha provocato lunghissime code da via Pitrè fino all'altezza dell'ex Motel Agip.