Niente fondi per il recupero di Baglio Scorzadenaro: "Un 'gioiello' che continua a essere abbandonato al degrado"

Niente fondi per il recupero di Baglio Scorzadenaro, "gioiello" del tardo '500 che si trova lungo viale Regione di fronte al Pagliarelli, proprio sotto il cavalcavia di via Ernesto Basile. Il progetto per il completamento dei lavori, eseguiti anni fa solo in parte, "è solo formale, dal momento che risultano ancora privi di finanziamento". Ne danno notizia Concetta Amella e Mirko Dentici, rispettivamente consigliere comunale e della quarta circoscrizione del M5S, che hanno ricevuto una risposta dall'assessorato alla Rigenerazione urbana dopo anni di solleciti.

Nel 1983 la villa che c'era nel Baglio Scorzadenaro venne in parte abbattuta per fare posto alla doppia carreggiata della circonvallazione. Del baglio originale è rimasto solo un fabbricato. Dopo i lavori di messa in sicurezza e consolidamento per il miglioramento sismico eseguiti nel 2006, per i quali il Comune ha speso ben mezzo milione di euro, l'amministrazione ha tentato per ben due volte ad assegnare il baglio, ma senza successo. Il motivo? Troppi soldi da spendere per rendere il baglio abitabile. Così il "gioiello" del tardo '500 è finito in balia di vandali e ladri fino ai giorni nostri.

"Reputando questo immobile un prezioso patrimonio architettonico, oltre che un’importante opportunità per l’area di Pagliarelli-Villagrazia, allorquando ne verrà decisa la riqualificazione, - dicono Amella e Dentici - auspichiamo che il Comune inserisca questo intervento di restauro nell’ambito della programmazione dei fondi extra comunali per assegnargli una fruizione coerente con i principi del policentrismo promesso dal governo cittadino".

"Purtroppo, insieme al tempo, si sono persi non pochi soldi pubblici - aggiungono i due esponenti del M5S -. Risale, infatti, ormai a più di 15 anni fa la spesa sostenuta dal Comune per adeguare questo palazzetto d’epoca ai criteri di sicurezza antisismica: un’operazione costata 520 mila euro, finanziata con fondi Por, anche questa vanificata, visto che i costi ingenti per recuperare il baglio per intero e valorizzarlo sono ben più alti".

"Baglio Scorzadenaro ha continuato insomma a essere abbandonato al degrado, in un’indifferenza di fatto, a dir poco scandalosa. Per salvare questo edificio storico, attorniato dall’asfalto degli svincoli autostradali, l’unica soluzione è restituirlo ai cittadini. In caso contrario, anche baglio Scorzadenaro si perderà definitivamente, come del resto è successo con tanti altri antichi immobili palermitani, dal dopoguerra a oggi. E come sembra sia stato considerato scontato quando, 40 anni fa, si diede il via ai lavori di sopraelevazione stradale", concludono Amella e Dentici.