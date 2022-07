Via erbacce e rifiuti dalle aiuole spartitraffico di viale Regione: Reset al lavoro per 6 notti

Le maestranze della Reset la scorsa notte hanno avviato il diserbo e la pulizia delle aiuole spartitraffico della circonvallazione. Per completare l'attività, i lavori proseguiranno nella notte tra oggi e domani (28 e 29 luglio) e nelle notti del primo, del 2, del 3 e del 4 agosto. In queste date, gli operai saranno al lavoro tra la mezzanotte e le 5, in modo da ridurre il più possibile i disagi alla circolazione. In caso di condizioni meteo avverse o imprevisti, i primi recuperi per terminare le manutenzioni sono previsti a partire dal prossimo 22 agosto.

I lavori sono iniziati all'altezza del ponte di via Belgio e gli operai della Reset hanno utilizzato un macchinario innovativo a noleggio con un movimento basculante che permette di portare avanti le opere in tempi più rapidi e hanno usufruito dell'ausilio di tre torri faro.

"Interventi così massicci - si legge in una nota del Comune - non venivano effettuati da 4 anni". I lavori verranno eseguiti in collaborazione con la polizia municipale e il supporto della Rap, che fornirà un compattatore e una spazzatrice, e del settore Ville e giardini che metterà a disposizione un compattatore per il solo materiale di risulta del verde. L'intervento, oltre che per la manutenzione delle aiuole spartitraffico di viale Regione Siciliana, servirà anche a eliminare le erbacce che crescono spontaneamente ai bordi degli assi stradali.

"Questo intervento ha il duplice obiettivo di restituire decoro alle aiuole lungo la circonvallazione, ma ha senza dubbio una valenza fondamentale anche in termini di sicurezza. È importante sottolineare l'impegno delle maestranze a svolgere le opere di notte, evitando così disagi agli automobilisti", ha affermato il sindaco Roberto Lagalla.