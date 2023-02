Viale Regione, un tratto dissestato dalle radici: arriva il limite di 30 chilometri orari

Le radici degli alberi hanno provocato il dissesto dell'asfalto e così scatterà a giorni il limite di 30 chilometri orari in un tratto della corsia laterale di viale Regione Siciliana, dalla rotonda di via Oreto fino al civico 3744 sud est, ovvero subito dopo la via Belmonte Chiavelli. Lo stesso limito già fissato e segnalato da cartelli rimarrà fino al viadotto Carlo Perrier, ossia lo svincolo di Bonagia.

La decisione è contenuta in un'ordinanza firmata ieri dal capo area della Mobilità del Comune Sergio Maneri. Un provvedimento emesso in seguito a una nota del servizio Manutenzione straordinaria e urgente di infrasttruture stradali che ha segnalato i problemi per la circolazione veicolare proprio a causa delle radici degli arbusti in quel tratto di viale Regione.

Lo stesso servizio Manutenzione, secondo quanto si legge nell'ordinanza "provvederà in tempi brevi, a predisporre gli interventi di ripristino e manutenzione delle superficie dissestate, dall’azione delle radici degli alberi, funzionali all’eliminazione definitiva del pericolo". Adesso si attende l'apposizione dei cartelli stradali per far entrare in vigore il nuovo limite di velocità.