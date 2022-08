Salta il "tappo" di viale Regione altezza Lidl, domani riapertura dopo quasi due anni

Riapre domani mattina alle 8 dopo quasi due anni dalla chiusura il tratto di viale Regione Siciliana, all'altezza di Lidl. Quel punto della circonvallazaione era stato inizialmente vietato al traffico nel novembre 2020 per ripristinare il canale Mortillaro. La ditta incaricata di effettuare il consolidamento della soletta ha però riscontrato anche il cedimento del canale Passo di Rigano, nel punto in cui si unisce al Mortillaro. Nel frattempo nell'area off limits per l'intervento era comparsa anche la scritta "cantiere della vergogna".

C'è voluto un accordo tra il Comune e il Commissario nazionale per il dissesto idrogeologico per trovare le risorse per l'intervento. All'inizio di quest'anno, l'appalto per circa 170 mila euro è stato affidato, alla Mondello Costruzioni di Sant'Angelo Brolo (Messina). I lavori sono stati consegnati il 22 febbraio scorso e dovevano essere portati a termine entro il 22 giugno. Ma una serie di ritardi hanno fatto slittare la fine delle opere di un paio di mesi. Adesso è tutto pronto. Da domani si tornerà alla normalità per la gioia degli automobilisti, dopo 21 mesi di sofferenza al volante.