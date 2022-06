"Tappo" di viale Regione all'altezza di Lidl, tempo scaduto per il fine lavori: "Ma servono altri 45 giorni"

I lavori andavano finiti entro il 22 giugno 2022, come si legge anche sul cartello del Commissario di governo con tutte le informazioni sull'opera per la messa in sicurezza del canale Passo di Rigano. Ma servirà altro tempo per la chiusura del cantiere che da quasi 20 mesi è diventato un "tappo" nella parte di viale Regione Siciliana, all'altezza di Lidl, con conseguenze evidenti sul traffico. "In 40-45 giorni la strada sarà riaperta", assicurano dalla Mondello Costruzioni, la ditta che si sta occupando dell'intervento.

Il punto sui lavori

"Stiamo lavorando al solaio del torrente, al termine di questa fase dovranno passare 20 giorni per consentire l'asciugatura, successivamente si procederà alla posa dell'asfalto. Poi servirà il collaudo e infine si potrà procedere alla riapertura", spiegano dall'impresa. "Il piccolo ritardo è dovuto a problemi di reperimento del ferro e di alcuni materiali. Lievi intoppi che comunque ci consentiranno di ultimare i lavori al massimo in un mese e mezzo". Insomma, non prima di agosto.

Chiuso da novembre 2020

Quel tratto della circonvallazione, a causa del cedimento dell'asfalto, è chiuso ormai da novembre 2020. Viale Regione era stato inizialmente vietato al traffico per ripristinare il canale Mortillaro. La ditta incaricata di effettuare il consolidamento della soletta ha però riscontrato anche il cedimento del canale Passo di Rigano, nel punto in cui si unisce al Mortillaro. C'è voluto un accordo tra il Comune e il Commissario nazionale per il dissesto idrogeologico per trovare le risorse per i lavori. Nel frattempo nella recinzione che obbliga gli automobilisti a immettersi nella carreggiata laterale di viale Regione, è comparsa anche la scritta "cantiere della vergogna".

All'inizio di quest'anno, l'appalto per circa 170 mila euro è stato affidato, appunto alla Mondello Costruzioni di Sant'Angelo Brolo (Messina). I lavori sono stati consegnati il 22 febbraio scorso e alla ditta sono stati concessi quattro mesi di tempo. Ma, se tutto andrà bene, ce ne vorrà almeno un altro prima che salti definitivamente il "tappo".