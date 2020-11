Viale Regione, via ai lavori al canale Mortillaro: per 2 mesi traffico deviato all'altezza di Lidl

Al via in viale Regione Siciliana i lavori di consolidamento della soletta del canale Mortillaro, che passa sotto la circonvallazione. Già oggi le auto che percorrono la carreggiata centrale di viale Regione in direzione Trapani sono state deviate sulla corsia laterale all'altezza di Lidl (via Principe di Paternò); per poi rientrare nella carreggiata centrale dopo circa 200 metri.

Il tratto interessato dai lavori è stato delimitato da blocchi di cemento. E sin da subito si sono create delle code di automobili. Sul posto sono intervenute alcune pattuglie dei vigili urbani per smistare correttamente il traffico. Qualche disagio si è verificato anche perché il direttore dei lavori non avrebbe comunicato per tempo al Comune l'avvio del cantiere.

Il consolidamento della soletta del canale Mortillaro, finanziato con 250 mila euro dal ministero dell'Interno, andrà avanti per due mesi circa. A seconda degli interventi da fare, in un secondo momento, la ditta incaricata dei lavori potrebbe chiedere la chiusura anche della carreggiata centrale della circonvallazione in direzione Catania. Nei giorni scorsi, è stato anche avviato il cantiere per la manutenzione del canale di Passo di Rigano in via Montepellegrino, nei pressi del mercato ortofrutticolo. Anche in questo caso è stata chiusa parte della carreggiata e istituito il doppio senso di marcia in un tratto di strada.