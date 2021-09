Da Partinico a Palermo per buttare imballaggi in cartone e plastica in strada: multato

Nei guai un uomo di 50 anni. E' stato notato dalla polizia municipale mente scaricava i rifiuti in viale Regione Siciliana. E' stato anche costretto a recuperare il carico di cui si era già liberato. Sanzionato, in un altro controllo avvenuto in via Catania, anche il titolare di un'impresa edile. Si stava liberando illecitamente di 12 sacchi colmi di scarti di lavori

Da Partinico a Palermo per liberarsi di un grosso quantitativo di rifiuti, senza seguire le regole per il corretto smaltimento. Il conducente di un autocarro è stato beccato e multato domenica in viale Regione dalla polizia municipale. Gli agenti erano impegnati in un altro controllo quando hanno notato il mezzo fermo sul lato sinistro della carreggiata con il portellone posteriore aperto e un uomo "impegnato a depositare in modo incontrollato rifiuti speciali non pericolosi costituiti da imballaggi di cartone e plastica".

Sono così scattati i controlli. Il veicolo non era assicurato e il conducente - A.C. di 50 anni - ha detto che i rifiuti provenivano da un negozio sito in Partinico. La carta di circolazione del veicolo è stata trattenuta, l'uomo è stato costretto a rimuovere i rifiuti abbandonati e dovrà pagare una multa.

Lunedì invece in via Catania gli agenti del Nucleo tutela decoro e vivibilità urbana hanno fermato R.F., 45 anni, al volante di un autocarro Fiat Iveco. L'uomo è titolare di un'impresa edile. All'interno del furgone gli agenti hanno trovato 12 sacchi neri contenenti scarti di materiale edile e 3 sacchi neri contenenti scarti di pannelli in cartongesso e residui di blocchi in pomice. Il 45enne non aveva l'autorizzazione al trasporto di rifiuti e la ditta risultava priva di qualsiasi autorizzazione o iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali. Il veicolo e il suo carico sono stati sequestrati.