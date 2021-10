Incidente in viale Regione, si ribalta dopo lo scontro con un’altra auto: un ferito

Si ribalta con una Fiat Panda in viale Regione. Un incidente si è verificato intorno alle 17.15 di ieri sulla circonvallazione, nella carreggiata in direzione Catania, non lontano dalla rotonda di viale Lazio. Il conducente del mezzo che si è scontrato con un’Alfa Mito, il 43enne G.D., è stato portato con l’ambulanza al pronto soccorso del Buccheri La Ferla. Le sue condizioni però non desterebbero preoccupazioni. Oltre ai sanitari del 118 e i vigili del fuoco sono intervenuti gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale che hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica. Sulla Panda c’era un altro uomo di 68 anni, rimasto illeso così come il 62enne che si trovava alla guida della Mito.