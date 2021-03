Nascondeva 3 chili di hashish nel cofano dell'auto: arrestato un corriere della droga

In manette, per trasporto di sostanze stupefacenti, è finito un 51enne residente a Monreale. L'uomo è stato bloccato dai poliziotti della Squadra mobile in viale Regione, all'altezza del ponte Corleone. Sequestrati anche 500 euro in contanti