Mondello, lavori per l’impianto luce: viale Margherita di Savoia a doppio senso

In viale Margherita di Savoia verrà istituito il doppio senso di marcia nella corsia verso Mondello, mentre l'altra carreggiata, per un mese, secondo quanto previsto, sarà chiusa a causa dei lavori per il nuovo impianto di illuminazione. È quanto deciso dopo un sopralluogo effettuato stamattina dall'assessore alla Mobilità Maurizio Carta, insieme a responsabili degli uffici che stanno dirigendo le opere. Oltre a polizia municipale, Amat e la ditta esecutrice dei lavori, c'erano i consiglieri comunali Catia Meli e Ottavio Zacco e il presidente della settima circoscrizione Giuseppe Fiore.

"Abbiamo individuato alcune azioni - fa sapere l'assessore Carta - che a seguito della valutazione tecnica degli uffici hanno prodotto una nuova ordinanza. Verrà istituito il doppio senso di marcia lungo viale Margherita di Savoia (carreggiata verso Mondello) con esclusione di autobus e mezzi pesanti. Da domani verranno avviati i lavori per la segnaletica. L’ordinanza verrà pubblicata domani e andrà in esecuzione mercoledì o giovedì al massimo". L'Amat ha previsto percorsi alternativi per le linee 544, 616 e 806.

La polizia municipale, inoltre, monitorerà gli effetti sul traffico per valutare un eventuale cambio del senso di marcia di via Marinai Alliata. "L’impresa - prosegue Carta - ha anche assicurato la massima celerità dei lavori e l’attuazione di ogni ulteriore azione per limitare i disagi del cantiere. I lavori per i nuovi impianti di illuminazione sono urgenti e importanti e daranno bellezza e sicurezza a Mondello".

Carta sottolinea "l'importante collaborazione tra tutti, in ogni ruolo di governo e amministrazione, al servizio del benessere dei cittadini e nel rispetto dei problemi di Mondello" e ringrazia "gli abitanti ed esercenti di Mondello della pazienza e delle preziose indicazioni di questi giorni per trovare le migliori soluzioni".