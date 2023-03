Nuovo impianto luce nella strada per Mondello, chiude viale Margherita di Savoia

Arriva la primavera e chiude un tratto di viale Margherita di Savoia, la strada all'interno del parco della Favorita per raggiungere o per tornare da Mondello, passando da Valdesi. Il divieto di transito, previsto da un'ordinanza del Comune, sarà necessario per consentire a operai e tecnici di realizzare il nuovo impianto di illuminazione. Si parte lunedì 20 marzo, sarà vietata dapprima la corsia tra l'incrocio con viale Venere e l'incrocio con via Mater Dolorosa e successivamente la carreggiata in direzione opposta ossia quella tra via Mater Dolorosa e viale Venere.

Le opere, secondo una stima della direttrice dei lavori Margherita Di Lorenzo Del Casale, dovrebbero durare circa due mesi, 30 giorni per un lato e 30 per l'altro della strada. In teoria, dunque, prima dell'inizio dell'estate dovrebbe essere tutto finito. "Cercheremo di limitare al minimo i disagi - spiega Di Lorenzo Del Casale - e contiamo di rispettare i tempi. Chiediamo un po' di pazienza, si tratta di un intervento necessario per rendere il sistema di illuminazione più efficiente".

In viale Margherita Di Savoia, già da alcuni giorni sono presenti le maestranze della Phos, la società che si sta occupando del rinnovo dell'impianto luce. Al momento, però, stanno lavorando ai margini della strada per i plinti, ovvero per le strutture nelle quali verranno incassati successivamente i pali. In totale saranno installati 168 fari, 84 per ciascun lato della strada.

Secondo quanto prescritto dall'ordinanza, la società Phos dovrà collocare le transenne per delimitare il cantiere, apporre la segnaletica per indicare la chiusura al transito nonché i percorsi alternativi e, infine, consentire l’accesso ai residenti al fine di raggiungere le proprie abitazioni. Durante i lavori occorrerà l'assistenza della polizia municipale per regolare la viabilità. La chiusura di viale Margherita di Savoia avrà ripercussioni anche sulle linee 544, 616, 645 e 806, con l'Amat che dovrà prevedere dei percorsi alternativi.