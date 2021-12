Padre e figlia sono in auto, ma il mezzo si rompe e lui ha un infarto: 60enne salvato dai carabinieri

"Aiuto, mio padre si sente male". Le urla disperate di una ragazza hanno attirato, ieri sera in viale Campania, l'attenzione di una pattuglia dei carabinieri. I militari hanno raggiunto la coppia scoprendo che l'auto della ragazza era in avaria e che l'uomo, un sessantenne palermitano, si era sentito male proprio in quel momento.

Le condizioni sono apparse subito critiche. Non c'era però la disponibilità di un'ambulanza così i carabinieri hanno deciso di usare la vettura di servizio per condurre l'uomo in ospedale. I medici hanno accertato che era stato colpito da un infarto. Adesso è ricoverato in prognosi riservata.