Autocisterna si ribalta sull'A19, studenti palermitani tornano da Modica dopo quasi 9 ore

Quasi 9 ore da Modica a Palermo. Un viaggio di ritorno dalla gita d'istruzione trasformatosi in una sorta di odissea quello degli studenti della scuola media Gramsci. Tutto a causa della chiusura di un tratto dell'autostrada Catania-Palermo, all'altezza di Enna, per via di un incidente che ha coinvolto un'autocisterna.

Secondo quanto riporta Ansa.it, il pullman partito da Modica (Ragusa), intorno alle 15, era atteso a Palermo per le 18.30 circa di ieri. Ma la chiusura dell'A19 ha costretto a una deviazione nelle statali. E così alunni, insegnati e accompagnatori sono arrivati nel capoluogo dopo le 23 di ieri, con quasi 6 ore di ritardo.

"Per consentire la rimozione dei veicoli incidentati e la bonifica del piano viabile - ha comunicato l'Anas ieri sera in una nota giunta dopo le 20 - permane temporaneamente in vigore la chiusura al traffico della A19 “Palermo-Catania” all’altezza di Enna (km 118,500)".

Alle 12 di oggi il nuovo aggiornamento. "Lungo l’autostrada A19 Palermo-Catania è stata ripristinata la circolazione all’altezza di Enna (km 118,500). A seguito della rimozione dell’autocisterna con l’ausilio di gru, Anas ha eseguito (durante tutta la notte e questa mattina) attività di nuova pavimentazione e di ripristino delle barriere danneggiate, oltre che di rifacimento della segnaletica marginale con l'installazione dei delineatori di margine, per la delimitazione delle corsie. La segnaletica orizzontale verrà successivamente realizzata nella giornata di lunedì, per permettere all’attuale nuova pavimentazione di consolidarsi a regola d’arte".