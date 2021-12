Viabilità statale e provinciale nel Corleonese, parlamentari incontrano sindaci, comitati cittadini e sindacati

Si è svolta a Corleone, in piazza Garibaldi, la manifestazione dei sindaci di Corleone, Piana degli Albanesi, Marineo e Camporeale, dei Comitati Cittadini e delle organizzazioni sindacali per affrontare le problematiche legate alla viabilità statale e provinciale della zona del Corleonese e della valle Jato, per discutere e rivendicare interventi immediati e strutturali a salvaguardia della viabilità statale e provinciale del territorio. All’incontro hanno partecipato anche i parlamentari nazionali Roberta Alaimo e Giuseppe Chiazzese.

“Ci sono ottime notizie per la Strada Statale 118 Corleonese-Agrigentina - ha dichiarato a margine dell’evento Roberta Alaimo - Grazie all'approvazione di un mio Ordine del Giorno, ho impegnato il Governo a completare la realizzazione dell’ammodernamento con messa in sicurezza dei restanti lotti dal bivio Ficuzza a Corleone, nello specifico i lotti L2 (stralcio), L4 e L5. Da quando siamo in Parlamento - continua Alaimo - sono state moltissime le battaglie che il MoVimento 5 Stelle ha portato avanti in merito alla viabilità in Sicilia, ottenendo diversi risultati importanti: con uno stanziamento di 90 milioni di euro abbiamo diminuito il prelievo forzoso delle ex province, risanando questi enti e permettendo loro di avviare tantissimi cantieri, e abbiamo finanziato i lavori di manutenzione straordinaria delle strade provinciali. Occorre però la collaborazione di tutte le istituzioni per procedere speditamente. Adesso bisogna puntare molto sui fondi del Pnrr che sono una grandissima opportunità per il Sud, per questo come Movimento 5 Stelle stiamo lavorando affinché le amministrazioni del sud vengano supportate nella progettazione e nella gestione dei fondi” ha concluso.