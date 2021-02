Viabilità, Fasola (Ugl): "Lavori sul canale Mortillaro in viale Regione, un girone dantesco"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“Siamo alle solite, a novembre 2020 il Comune aveva comunicato in una nota che era necessario intervenire con lavori urgenti di consolidamento della copertura del Canale Mortillaro che passa sotto la Circonvallazione, la corsia centrale della strada, all'altezza di via Principe di Paternò in direzione Trapani, che sarebbe stata chiusa per circa 200 metri. La durata dell'intervento proseguiva la nota, prevedeva due mesi circa di disagi”. Così spiega Franco Fasola Segretario dell’Ugl UTL di Palermo.

“Ebbene - aggiunge Fasola - sono già trascorsi 4 mesi e non si sa ancora quando questi lavoro vedranno la conclusione, ma cosa ancora più grave è il disagio che ne deriva per chi giornalmente è costretto a transitare per via Ugo La Malfa, arteria che giornalmente viene attraversata da chi deve raggiungere il proprio posto di lavoro ma, è costretto a restare bloccato a causa non si sa perché di una interruzione dei lavori stessi”.

“Abbiamo ricevuto delle lamentele soprattutto da parte degli autotrasportatori che devono consegnare la merce e che si trovano a non avere dei percorsi alternativi per potersi svincolare da questo girone Dantesco conclude - ma anche da parte di comuni cittadini provenienti dai comuni limitrofi che devono raggiungere l’aeroporto e che durante il tragitto non trovano neanche uno straccio di segnalazione che indichi l’interruzione”.