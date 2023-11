Maratona a Palermo, il contrappello al Comune: "Mappe su strade alternative e informazioni chiare sui social"

Dopo l'appello dell'assessore allo Sport Sabrina Figuccia a "lasciare, una volta tanto, l'auto in garage", in occasione della 28esima edizione della Maratona di Palermo, in programma il prossimo 19 novembre, è scattato il contrappello al Comune sulla gestione del traffico. Diversi lettori si sono rivolti alla redazione di PalermoToday affinché l'ufficio Mobilità "preveda e segnali percorsi alternativi" ma soprattutto "informi opportunamente i cittadini, su tutti i canali istituzionali (e non) indicando i percorsi alternativi e le strade interessate dall'evento. Utilizzando mappe, non elencando le vie".

"Siamo nel 2023, non è plausibile affidare comunicazioni così importanti a un pdf". Il riferimento è all'ordinanza emanata lo scorso 24 ottobre dall'ufficio Mobilità. Ordinanza rinvenibile sull'albo pretorio del Comune. Non sufficiente, per non dire antiquata, secondo i lettori che hanno espresso il loro disappunto alla redazione di PalermoToday. "E' impensabile che non vengano fatte comunicazioni comprensibili su tutti i canali social; che non ci siano strade alternative; che non venga prevista una segnaletica stradale prima della deviazione, così da permettere agli automobilisti di deviare per tempo; che, come avvenuto in occasione di altre manifestazioni analoghe, gli addetti degli enti organizzatori non siano ben informati e capaci di dare informazioni ai cittadini".

La conclusione, costruttiva, è un messaggio che recapitiamo agli assessori Figuccia (Sport) e Carta (Traffico): "Questi eventi sono importanti per la città, è giusto che siano gestiti in maniera consona e nel rispetto del cittadino". Ovvero sì alla Maratona ma con informazioni chiare, semplici, accessibili e non con un'ordinanza in burocratese.