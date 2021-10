Nascondono oltre 3 chili di cocaina sotto il tetto della loro casa, arrestati marito e moglie

Nascondono oltre tre chili di cocaina in un vano ricavato sotto il tetto della loro casa, ma vengono scoperti dalla guardia di finanza e così per marito e moglie scattano le manette. E' successo in via Villagrazia. I finanzieri del Comando provinciale hanno arrestato per detenzione di stupefacenti una coppia di incensurati composta dalla 31enne V.B., disoccupata, e dal 32enne A.T., che nella vita fa l'operaio.

Appreso di un "anomalo movimento di persone sospette" in casa della coppia, gli specialisti del Gico hanno perquisito l'appartamento trovando tre panetti sottovuoto contenenti complessivamente circa 3,5 chili di cocaina. La droga, una volta immesso sul mercato locale, avrebbe fruttato al dettaglio oltre 180.000 euro. L’uomo è stato condotto al Pagliarelli, mentre la donna è stata posta agli arresti domiciliari .