Via Nicolò Turrisi, il marciapiede dissestato sarà riparato

Era diventato un vero e proprio incubo inaspettato per i tanti pedoni che lì transitavano e poi rischiavano di cadere. Adesso il marciapiede di via Nicolò Turrisi - esattamente davanti alla ditta Autovino elettrodomestici - sarà riparato. A sollecitare le operazioni è stato Antonio Nicolao, vicepresidente della prima circoscrizione. "I dipendenti del negozio - dice - spesso soccorrevano il malcapitato di turno che inciampava a causa dei dislivelli del marciapiede. A volte è risultato necessario l'intervento dei sanitari. Ho chiesto ed ottenuto un sopralluogo con i vertici della Rap per circoscrivere i punti più dissestati e l'area è stata definita intransitabile. Adesso la Rap ha iniziato lo smantellamento delle parti ammalorate del marciapiede che presto tornerà fruibile per i pedoni".