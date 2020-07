Scuola, gli assistenti igienico personali in piazza

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Gli assistenti igienico personali sono pronti a scendere in piazza e si sono dati appuntamento per domani alle 11 davanti alla sede dell'assessorato alla Famiglia di via Trinacria.

"In Sicilia - si legge in una nota - le istituzioni (Regione/Enti Locali, USR Sicilia/MIUR) vorrebbero mettere in atto un vero e proprio scempio sociale colpendo migliaia di assistenti igienico-personale agli studenti disabili siciliani, privando i primi del lavoro dopo oltre 20 anni e gli altri di figure specializzate che li assistono, a partire dall'inizio del nuovo anno scolastico. La garanzia di questi lavoratori specializzati è al contempo garanzia di un pieno diritto allo studio degli studenti disabili, diritto previsto dalla legge 104/92, compreso il servizio di assistenza igienico-personale specializzato, esclusivo e dedicato Oggi con l'uso strumentale di un parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa le istituzioni lo vogliono eliminare. Il parere del Cga è solo consultivo, non decisionale e senza alcun valore di legge! e non deve, perciò, essere scagliato dalle istituzioni contro i diritti sanciti dalla Costituzione degli studenti disabili e dei lavoratori del settore".

"Facciamo appello - dicono i promotori della manifestazione - a tutti gli assistenti igienico-personale, famiglie, sindacati, associazioni e chiunque ritiene che questa è una battaglia più che giusta e legittima a unirsi portando ragioni, simboli, volantini, bandiere, cartelli in difesa senza se e senza ma del diritto al lavoro".