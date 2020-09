Cronaca Tommaso Natale / Via Tommaso Natale

Autocarro carico di sfabbricidi intercettato da vigili in borghese, mezzo sequestrato

Gli agenti, a bordo di un'auto civetta, lo hanno seguito fino a quando si è introdotto in un’area privata in via Tommaso Natale. Dai controlli è emerso che mancava l'autorizzazione per il trasporto dei rifiuti