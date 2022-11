Scacciato l'incubo buio in via Tiepolo e via Bernini: tornano in funzione 22 punti luce

Amg Energia ha rimesso in funzione 22 punti luce tra via Bernini e via Tiepolo che erano stati disattivati in seguito alla rimozione di un palo vetusto e non più stabile. La società interamente partecipata dal Comune ha eseguito, a proprie spese, un intervento tampone, di natura non convenzionale, in attesa dell’attività definitiva di natura straordinaria a carico dell’amministrazione comunale: è stata provvisoriamente installata una palina sulla quale è stato posizionato il dispositivo che ha consentito la riaccensione dei punti luce.

Il dispositivo era stato disattivato in seguito alla rimozione del palo vetusto e a rischio di cedimento per la presenza di fenomeni di corrosione. La soluzione consente la riaccensione dei punti luce in attesa dell’intervento di manutenzione straordinaria, a carico del Comune, per la definitiva collocazione di un nuovo sostegno al posto di quello dismesso.

“La società ha dato una risposta, anche se con una soluzione provvisoria, ad una legittima richiesta dei cittadini che hanno segnalato più volte il problema della disattivazione dei punti luce – sottolinea l’amministratore unico di AMG Energia Spa, Domenico Macchiarella – Come già fatto in altre strade della città, in cui porzioni di impianto erano state disattivate in seguito alla rimozione in urgenza di pali troppo vecchi, Amg Energia ha eseguito un intervento speciale e non convenzionale che risolve solo in parte un’emergenza, ma che speriamo sia seguito da una programmazione di risorse comunali dedicate alla manutenzione straordinaria e alla ricollocazione dei sostegni rimossi per ragioni di sicurezza. Ringrazio la direzione Pubblica Illuminazione della società per avere condiviso e sostenuto tecnicamente questa soluzione”.

Con interventi dello stesso tipo sono già stati riaccesi, tra settembre e ottobre, 75 punti luce nelle zone di corso Pisani, di via Sacco e Vanzetti, di cortile Spanò e di via dell’Orsa Minore: sono state installate paline provvisorie su cui sono stati riposizionati e riattivati i dispositivi che alimentano le porzioni di circuito interessate, in attesa delle attività straordinarie, a carico del Comune, per la ricollocazione dei sostegni rimossi.