Via Telesino, danneggiamenti e furti su auto in sosta: un giovane bloccato e denunciato

Ignoti danneggiano auto in sosta, portando via da alcune oggetti personali, arriva la polizia e blocca un giovane. E' successo in via Telesino. Gli agenti sono giunti sul posto, probabilmente dopo l'allarme lanciato da alcuni residenti, e hanno trovato alcune macchine con i lunotti laterali distrutti. Nei paraggi, la polizia è riuscita a rintracciare un uomo addosso al quale sono stati trovati un paio di occhiali da sole che si trovavano in una delle vetture danneggiate. Per questo motivo il giovane è stato denunciato. Ad agire con lui altri complici che sono riusciti a fuggire.