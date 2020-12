Zona via Oreto, colto da malore mentre si trova in strada: morto 61enne

Un malore, la perdita di coscienza e il cuore che smette di battere. Un 61enne è morto nel pomeriggio in via Stazzone, zona Oreto. L'uomo era per strada quando ha accusato un malore ed è caduto per terra, accanto ad alcune automobili parcheggiate. Alcuni passanti, notando la scena, hanno chiamato i soccorsi. "Quando si è accasciato al suolo - racconta un testimone a PalermoToday - chi era lì ha provato a soccorrerlo e gli è stato eseguito un massaggio cardiaco. Poi è arrivata l'ambulanza e sono stati fatti altri tentativi". Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche alcune pattuglie della polizia. Per il 61enne era ormai troppo tardi. Il medico legale effettuerà l'ispezione cadaverica.

