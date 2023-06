Via Siracusa, ragazza di 21 anni aggredita e ferita dal fidanzato sotto casa

L'aggressione, le urla, l'arrivo della polizia. Una ragazza di 21 anni è stata ferita alla gamba dal fidanzato mentre stava rincasando. E' successo all'alba di ieri mattina in via Siracusa. La giovane è stata medicata dai sanitari del 118 ma ha rifiutato di andare in ospedale. Il ragazzo è stato fermato dagli agenti di polizia.

Sono in corso le indagini per cercare di ricostruire cosa successo. Alcuni residenti hanno raccontato che il giovane ha aspettato la ventunenne sotto casa. Non appena la ragazza è rientrata, l'ha picchiata, procurandole la ferita alla gamba. Sono stati gli agenti di polizia - intervenuti dopo esser stati chiamati da alcuni residenti e passanti - a soccorrerla. La posizione del giovane è ora al vaglio della Procura.