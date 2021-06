Incidente a Sferracavallo, 76enne perde il controllo dell'auto e si ribalta

Sbanda con l'auto, si ribalta e finisce contro tre mezzi parcheggiati. Paura questa mattina in via Sferracavallo per l'incidente avvenuto poco dopo le 10 nel tratto vicino all'ufficio postale, non lontano dalla chiesa Santi Cosma e Damiano. Protagonista un uomo di 76 anni, al volante di una Fiat Punto, che è stato soccorso dal personale del 118 e portato a Villa Sofia per accertamenti. Le sue condizioni, nonostante il violento impatto, non desterebbero preoccupazioni. "Pensavamo al peggio - spiega un residente - ma è uscito dall'auto illeso, solo un po' stonato. Meno male che nessuno stava attraversando la strada in quel momento". Sul posto gli agenti di polizia e i vigili urbani.