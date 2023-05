Via Schiavuzzo, stop ai parcheggi selvaggi: ecco piante o dissuasori

In via Schiavuzzo, nella zona di piazza Rivoluzione, stop ai parcheggi selvaggi. Verranno infatti sistemate piante o dissuasori. La notizia è stata commentata con soddisfazione da Antonio Nicolao, vicepresidente della prima circoscrizione: "Ormai qui la situazione era fuori controllo. I residenti si lamentavano proprio per le autovetture parcheggiate sugli ingressi delle abitazioni. Qua infatti ci sono molte case al piano terra. Inoltre gli stessi residenti non accettavano che questa strada - nonostante la presenza di una segnaletica che fa riferimento a un'area pedonale - venisse regolarmente presa d'assalto da automobilisti indisciplinati, creando anche diatribe tra gli abitanti e i non abitanti".

"Adesso, con la delibera votata in consiglio della prima circoscrizione, l'Amat e l'ufficio di Mobilità urbana hanno disposto un provvededimento - conclude Nicolao - che porterà al collocamento di dissuasori o elementi di arredo che possano inibire il parcheggio selvaggio".