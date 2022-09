Il "tappo" di via Roma pronto a saltare dopo 3 anni, l'assessore: "Pochi giorni alla riapertura"

Dopo il tappo di viale Regione Siciliana, all'altezza di Lidl, un altro ostacolo alla circolazione veicolare in un punto cruciale è pronto a essere rimosso: si tratta del tratto di via Roma, tra via Ammiraglio Gravina e via Emerico Amari. "In settimana la strada sarà riasfaltata e successivamente sarà pronta per la riapertura". Parola di Salvatore Orlando, assessore comunale ai Lavori pubblici.

Orlando, non appena si è insediato da assessore, ha fatto una ricognizione di tutti i cantieri aperti in città. E sulle opere per il collettore fognario in via Roma, partite nel 2019, si è accorto che mancava davvero poco, per procedere al ripristino delle normali condizioni di viabilità. Insomma, quel quadrato, dopo gli scavi, era stato dimenticato per mesi, ma l'assessore, presidente del consiglio comunale della precedente amministrazione, non è intenzionato a fare polemiche. "Chi amministra ha il dovere di governare i processi. Quel che è certo è che mancano pochi giorni alla riapertura". Al momento gli operai stanno lavorando al solaio portante. Il tempo di definire la superficie stradale, del collaudo e delle normali procedute burocratiche previste in questi casi. Probabilmente in due settimane potrebbe essere tutto finito.

Fatto sta che per oltre tre anni, quel "tappo" in pieno centro e a pochi passi dal porto, non ha provocato soltanto disagi agli automobilisti, ma ha fornito un'immagine non particolarmente esaltante di Palermo alle migliaia di turisti che hanno transitato da quelle parti. Un cantiere tormentato, caratterizzato da numerosi ritardi, che ha anche acceso diverse polemiche fra Confcommercio e l'amministrazione guidata da Leoluca Orlando, quando nell'estate 2020, si decise un primo prolungamento dei tempi di chiusura di quel pezzo di via Roma.

Nel frattempo sono passati due anni. Qualche giorno fa un lettore ha scritto a PalermoToday. "Non ricordo più in quale anno dovevano finire i lavori in via Roma, angolo via Amari. Oltre al disagio procurato a chi deve andare in direzione della stazione (su strade che chiamarle asfaltate è un eufemismo!), crea una vistosa interruzione sula cosidetta "ramba" palermitana, cioè, via Emerico Amari. Domanda: è possibile conoscere la situazione su questo cantiere? A che punto siamo?". La risposta è arrivata dall'assessore Orlando: bisognerà attendere soltanto pochi giorni e tutto tornerà alla normalità.