Via Roma, ripristinati per motivi di sicurezza i semafori all'incrocio con corso Vittorio Emanuele

Si riaccendono i semafori di via Roma all'altezza di corso Vittorio Emanuele. L'operazione è stata disposta ieri mattina dall'Amministrazione comunale che si è resa conto che il semaforo spento creava non pochi problemi per l'attraversamento pedonale. E tante infatti erano state le lamentele. Soprattutto nell'ultimo periodo. Troppo rischioso quel giallo lampeggiante, soprattutto per gli attraversamenti dei pedoni.

"Anche perché con quella modalità gli automobilisti non guadagnavano tempo in quanto gli attraversamenti erano più frequenti e non regolati considerato che il transito pedonale in quell'incrocio è notevole - dice Antonio Nicolao, vicepresidente della prima circoscrizione che ha più volte sollecitato l'intervento di ripristino -. I rischi di incidenti erano davvero tanti. Il semaforo deve restare acceso perché garantisce sicurezza ai pedoni e una certa regolarità di traffico anche per le autovetture. Quindi un plauso all'assessore comunale alla Mobilità, Maurizio Carta, per aver disposto con la massima urgenza la riaccensione del semaforo".