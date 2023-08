"Via Roma era la via del popolo, il simbolo della città: si modifichino le norme per non farla morire"

Riceviamo e pubblichiamo, anche le foto inviate da un lettore

Guardate com'era la via Roma dei nostri genitori e di noi bambini. Era una via piena di vita, di negozi, con i marciapiedi pieni di gente intenta a fare compere. Poi per il materiale scolastico si andava in via Bandiera, alla Vucciria a comprare il pesce, a Ballarò a mangiare le stigghiole e lo sfincione, a comprare frutta e verdura. Poi si tornava a casa con i genitori o i nonni... La via Roma era Palermo, era la città, era la via del negozio del popolo, di tutti. Non era come via Libertà, più radical chic.

Via Roma via del popolo, dalla stazione centrale, con studenti universitari e lavoratori che prima di tornare a casa compravano proprio nei negozi di via Roma, nei bar le colazioni... Via Roma era la nostra identità, la nostra cultura, la nostra storia.

Oggi, nel 2023, sindaco e assessori in un anno non sono riusciti a modificare il piano commerciale ed è una vergogna.

Mi appello a Lei, presidente Schifani, che è palermitano, come l'assessore Tamajo: possibile che non si possa portare i metri quadri a 1.500 dato che il Comune di Palermo fa solo chiacchiere? Il sindaco Roberto Lagalla non riesce a modificare la norma, spero che almeno la Regione riesca a farlo per non far scappare i grandi brand che voglio investire su via Roma.