Il presidente della I circoscrizione: "Via Roma confine fra chi differenzia i rifiuti e chi no, servono nuove regole"

"La passata amministrazione ha deciso di creare una 'differenziazione della differenziata', utilizzando via Roma come confine tra chi ha l’obbligo e il privilegio di selezionare i rifiuti e chi invece si 'differenzia' nel non poter eseguire una pratica che creerebbe solo vantaggi. Ho chiesto la creazione di un tavolo tecnico con Rap Spa e l’assessore Pietro Alongi per capire quali sono le prospettive a breve termine per aiutare il centro storico a non essere vittima della 'migrazione dei rifiuti' da parte di cittadini pigri e non curanti degli obblighi della differenziata, e di cassonetti spostati a piacimento o posizionati a ridosso di palazzi storici. Servono nuove regole per nuove esigenze di una parte di Palermo che è in continua evoluzione e che non può permettersi la nomea di una città bella, ma sporca". A dirlo è il presidente della prima circoscrizione Giovanni Bronte.

"La città di Palermo - aggiunge - negli ultimi anni sta fortunatamente godendo di un’ottima reputazione dal punto di vista turistico, registrando un aumento di prenotazioni nelle numerose strutture ricettive, aumento dei voli da diverse destinazioni e l’aumento costante delle navi da crociera che accompagnano migliaia di crocieristi per far conoscere la nostra città. L’affluenza maggiore la si incontra nel centro storico, ricco di itinerari storico-naturalistici-monumentali e cuore della città. Se da un lato Palermo è diventata famosa per le sue chiese e i suoi mercati, altrettanto famosa lo è per il proliferare di punti di smaltimento rifiuti (ingombranti e non) non autorizzati, a volte a pochi passi da piazze che hanno fatto la storia della nostra città o da chiese uniche nel loro genere".