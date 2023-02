Via Roma, manomette l'erogatore di energia elettrica delle telecamere Ztl e scappa: denunciato

Manomette l'erogatore di energia elettrica delle telecamere Ztl e scappa. Un 50enne è stato denunciato dopo le indagini degli agenti della polizia municipale, che in sinergia con il personale di vigilanza del Trasporto pubblico, lo hanno identificato. "E' lui l'autore del danneggiamento - dicono dal comando dei vigili -. E' stato incastrato grazie alle riprese del sistema di videosorveglianza di una banca vicina al luogo dove si è verificato l'episodio".

Nel video, che risale al 30 gennaio scorso, si vede un uomo di corporatura robusta, sui 50 anni, avvicinarsi a bordo di un "Sì" di colore amaranto che, scendendo dal mezzo, si avvicina all'erogatore delle telecamere. "Nelle immagini - spiegano dal comando - si vede l'uomo che forza lo sportello, rimuove il differenziale con i fili elettrici attaccati e lo ripone nel bauletto del motociclo, allontanandosi velocemente verso la stazione centrale".

Gli agenti, grazie alle immagini, sono riusciti a risalire alla sua identità e lo hanno rintracciato nella sua abitazione, dove hanno trovato anche il "Sì". Inchiodato dal video, l'uomo ha confessato di aver manomesso l'erogatore, consegnando sia la tronchesina utilizzata per tranciare i cavi, sia il differenziale sottratto.

Gli agenti hanno provveduto, quindi, a mettere sotto sequestro il materiale consegnato, redigere il verbale di identificazione, l'elezione del domicilio e la nomina del difensore di fiducia del trasgressore. Per il 50enne è scattata la sanzione perché era sprovvisto di copertura assicurativa - oltre al conseguente sequestro amministrativo del mezzo - "per aver circolato sul marciapiede al momento della manomissione, per guida senza casco e perchè il 'Sì' non era immatricolato".