Via Roma a 30 all'ora, il Comune fa la lotta all'alta velocità: "Più sicurezza, meno rischi"

"E' nostra intenzione introdurre il limite dei trenta chilometri orari in via Roma per aumentare la sicurezza di una delle strade cittadine a più alto rischio". Lo ha detto l'assessore alla Mobilità Maurizio Carta che stamani in piazza San Domenico, insieme al comandante della polizia municipale Angelo Colucciello, ha incontrato un trentina fra cittadini del centro storico, componenti della non più attiva consulta comunale delle biciclette, rappresentanti di associazioni dei ciclisti come Retake Palermo e Critical mass.

Il provvedimento andrà in giunta entro la fine del mese. "Il suo rispetto verrà garantito, in un primo periodo, dalla presenza dei vigili urbani e, successivamente, dall'introduzione delle nuove tecnologie di controllo" ha aggiunto ancora l'assessore Carta. L'assemblea è stata convocata dopo l'entrata in vigore della delibera che regola e limita l'accesso delle biciclette e dei monopattini nel tratto di via Maqueda che va da piazza Verdi a piazza Vigliena.

All'incontro erano presenti anche rappresentanti della prima circoscrizione. "Si tratta solo di un primo provvedimento che influirà positivamente anche sulla circolazione delle biciclette - afferma Carta - ma non sarà l'unico. Abbiamo progettato l'introduzione di piste ciclabili in via Roma. Tuttavia questa soluzione ha tempi più lunghi".