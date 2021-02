Fuga di gas sotto l’asfalto, esplosione in via Roma

Una esplosione, forse due, per una fuga di gas in via Roma. Le forze dell’ordine e i vigili del fuoco sono intervenuti all’incrocio con via Cavour per chiudere la strada a scopo precauzionale. L’area da settimane è interessata dai lavori per il collettore fognario. Il boato è stato anticipato da un blackout, ma non è detto che i due eventi siano collegati. La corrente elettrica è stata però già ripristinata. In corso di valutazione l’eventuale evacuazione di abitazioni ed esercizi commerciali.

