Amat, niente più deviazioni per il 101 e il 102: tornano a percorrere tutta la via Roma

Dopo quasi sette anni di deviazioni, dalle 12.30 circa di oggi (3 agosto) è stato finalmente ripristinato il "vero" percorso delle linee 101 e 102 dell'Amat: gli autobus infatti passano di nuovo nel tratto finale di via Roma, che qualche giorno fa è stato riaperto al transito nei due sensi di marcia, grazie alla conclusione dei lavori al collettore fognario in via Francesco Guardione.

I mezzi, dunque, sul loro percorso di ritorno - dallo Stadio per il 101, dalla stazione Notarbartolo per il 102 - arrivati in via Libertà, all'altezza del Politeama, anziché svoltare a destra verso via Dante, andranno a sinistra, passando per piazza Sturzo, raggiungendo poi via Roma. Questo consentirà di ridurre notevolmente il tragitto e quindi anche i tempi di percorrenza.

A darne notizie è il presidente dell'Amat, Giuseppe Mistretta, che rimarca che "è stato possibile accelerare i tempi grazie anche all'impegno dell'assessore comunale alla Mobilità, Maurizio Carta, per l'emanazione delle necessarie ordinanze".