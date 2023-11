Chiude un tratto di via Roma per un intervento dell'Amg: senso unico alternato vicino al Teatro Biondo

Non più di 40 metri di strada chiusa tra le 6 e le 12 di domani (17 novembre), ma è facile prevedere che - trattandosi di via Roma, in concomitanza peraltro con lo sciopero proclamato da Cgil e Uil - il caos sia quasi assicurato. Nel tratto tra i civici 225 e 241, all'altezza quindi del Teatro Biondo, sarà infatti istituito un senso unico alternato per consentire alcuni lavori.

La chiusura per 6 ore prevista è necessaria per consentire all'Amg di sostituire la centrale di climatizzazione della Ragioneria generale del Comune. Le limitazioni al traffico sono state stabilite con l'Ufficio mobilità, che ha emesso un'apposita ordinanza, e il Comando di polizia municipale. I lavori coinvolgeranno il lato destro nel senso di marcia di via Roma (direzione Politeama) dove sarà presente una piattaforma aerea per consentire la movimentazione e la sostituzione delle nuove pompe di calore centralizzate che si trovano sulla copertura dell’edificio che ospita la Ragioneria generale.