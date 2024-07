Via Principe di Scordia, alcolici e superalcolici venduti fuori orario: sequestrate 4 mila bottiglie

Vende alcolici e superalcolici da asporto fuori orario e occupa il suolo pubblico: maxi sequestro di circa 4 mila bottiglie e multa da 2 mila euro per il titolare di un piccolo negozio di generi alimentari di via Principe di Scordia, che si becca pure una denuncia.

E' questo il bilancio dei controlli effettuati dai vigili urbani, in questo caso intervenuti in seguito a un esposto dei residenti della zona. Gli agenti della municipae hanno accertato la violazione del regolamento comunale movida, che impedisce la vendita in contenitori di vetro dopo le 22 e impone, per quell'ora, la chiusura negozi di vicinato che si trovano nel centro storico.

"Gli agenti intervenuti - si legge in una nota della municipale - hanno anche rilevato diverse criticità legate al fatto che il proprietario occupava una considerevole porzione di area pubblica (quasi 45 metri quadri) con numerosi elementi di arredo e attrezzature a servizio dell’attività, con grave intralcio alla viabilità e pericolo per l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana. Essendo, inoltre, lo stesso luogo un bene culturale, lo si destinava a un uso pregiudizievole per la sua conservazione e integrità, deturpandolo, senza alcuna concessione". Per entrambi i reati il titolare è stato denunciato.