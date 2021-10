Via Porrazzi al buio per un incendio, Gelarda: "Dopo 8 mesi trovati fondi per la riparazione"

"Dopo ben otto mesi di silenzio, finalmente il Comune ha trovato i 1.400 euro necessari per riparare la linea dell'illuminazione di via Porrazzi, danneggiata da un incendio a febbraio". Lo annuncia Igor Gelarda, capogruppo della Lega in Consiglio comunale, ricordando che a fine settembre aveva presentato un'interrogazione sul mancato finanziamento dell'intervento.

"Sono contento del fatto che finalmente si possano sbloccare i lavori, ma davvero è un peccato – prosegue Gelarda - che per trovare questo 'capitale' sia stata necessario lanciare una petizione dei residenti e una mia interrogazione consiliare. Depositata la quale, dopo appena 5 giorni, il Comune ha informato Amg di poter procedere con i lavori visto che fino ad oggi gli uffici del Comune erano rimasti in silenzio. Tutto ciò non è che il segno che oltre ad un dissesto finanziario siamo di fronte ad un dissesto funzionale. Adesso vigileremo, con i residenti, affinché Amg si attivi al più presto per effettuare con urgenza la riparazione".