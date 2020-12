Via Piraino Leto, inaugurato centro accoglienza per giovani migranti

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Con il contributo della Fondazione Internazionale dei Lions (LCIF) è stato inaugurato ieri un centro dedicato ad accogliere quindici giovani migranti neo maggiorenni in via Piraino Leto, nei locali delle opere salesiane. I lavori di restauro durante quasi un anno hanno consentito di ripristinare i locali e consentire di realizzare gli alloggi dove migranti neo maggiorenni possono trovare accoglienza per una sistemazione provvisoria tendente a garantire un graduale processo di autonomia.

La struttura, interamente finanziata dai Lions, è gestita dall’associazione “A Braccia Aperte” una delle attività operative dei salesiani per il sociale. La proposta di ripristinare i locali di via Leto è stata fatta alla LCIF (Lions Clubs International Foundation) dai Lions Clubs palermitani il Palermo Leoni e Lions Club Palermo Federico II nell'anno sociale 2018/2019, alla presente del past presidente internazionale il giapponese Jutshiro Yamada in visita a Palermo nell’aprile del 2019 alla presenza dell’allora Governatore Vincenzo Leone.

Alla cerimonia di inaugurazione presente per il Comune di Palermo Giovanna Marano, assessore alla scuola, i presidenti dei due clubs Daniela Macaluso e Ina Gueli, i past Governatori Gianfranco Amenta, Vincenzo Leone ed Amedeo Tullio e i soci dei Lions Clubs Palermo Leoni e Palermo Federico II.



