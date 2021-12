Lampione pericolante in via Perez, area messa in sicurezza

Messo in sicurezza da parte di Amg il tratto di via Perez dove il passaggio di pedoni e mezzi era messo a rischio dalla presenza di un lampione pericolante. A segnalare il disagio a PalermoToday era stato Fra Gaetano Morreale denunciando la presenza di "decine e decine di pali e di fari che non servono più e che ingombrano marciapiedi e penzolano inutilmente, con il rischio di cadere in testa ai passanti".

"Gli operatori di Amg - spiegano oggi dall'azienda - hanno eliminato il pericolo rimuovendo il corpo luminoso appartenente al vecchio impianto di illuminazione, ormai disattivo. Amg Energia ricorda l'importanza di inoltrare correttamente al canale adeguato le segnalazioni di anomalie che possono rappresentare pericoli per la pubblica incolumità: queste segnalazioni vanno effettuate tempestivamente ed esclusivamente attraverso il numero verde 800661199, unico canale che può disporre le attività necessarie".