La Rap interviene alla Zisa, e precisamente in via Pasolini all'angolo con via D'Ossuna, per rimuovere una discarica di rifiuti ingombranti. In campo sono scesi una squadra di 3 operai e 3 autisti dell'azienda, con un compattatore, un bobcat e due motrici. La discarica era stata segnalata diverse volte su PalermoToday dai residenti.