"Pane venduto abusivamente", 20 chili di prodotti sequestrati e commerciante multato

Prodotti sequestrati e una multa salata. E' la sorte toccata a un venditore di pane e prodotti da forno, che esercitava l'attività in strada, in via Paruta, senza autorizzazione. I finanzieri del gruppo pronto impiego hanno provveduto al sequestro amministrativo di circa 20 chili di pane perchè venduto "in violazione a quanto disposto dalla legge regionale 18 del 1° marzo 1995 in materia di commercio sulle aree

pubbliche".

Oltre al sequestro amministrativo i militari hanno provveduto a segnalare il trasgressore per l’irrogazione di una sanzione amministrativa che

va da un minimo 154 a un massimo di 1.549 euro.