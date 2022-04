Via Paruta, cade un palo della luce durante la processione del Venerdì Santo: ferita una donna

Cade un palo della luce e colpisce una donna, rimasta ferita durante la processione del Venerdì Santo. L'incidente è accaduto ieri sera in via Paruta all'angolo con via Santa Venera, nel rione Mezzomonreale-Villa Tasca, vicino alla chiesa di San Basilio.

Immediato l'intervento dei carabinieri e dell'ambulanza del 118 che hanno portato la donna all'ospedale Ingrassia (non lontano dal luogo dell'incidente), dove si trova ancora ricoverata: le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni.

Da una prima ricostruzione dei fatti, sembrerebbe che - durante la processione - la croce abbia urtato i cavi elettrici destabilizzando un palo di supporto. La donna sarebbe stata colpita alle spalle.

Sono in corso indagini e accertamenti tecnici per capire perché il palo sia caduto. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i tecnici di Amg per mettere in sicurezza l'impianto e verificare anche le condizioni degli altri pali dell'illuminazione.

"Come da me più volte denunciato - commenta Igor Gelarda, capogruppo al Consiglio comunale di Prima l’Italia, tra i primi a diffondere la notizia - il sistema di illuminazione a Palermo è vecchio e in certi casi anche pericoloso. Tante le parti della città al buio e moltissimi i pali ammalorati. Adesso bisogna accertare le responsabilità. Si sta verificando la possibilità che la croce sia entrata in collisione con un cavo d’acciaio abusivo collegato ai due pali a bordo strada. Speriamo che la signora ferita possa recuperare quanto prima".