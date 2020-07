Zona Oreto, area abbandonata di fronte alla scuola Cesareo: "Il Comune la bonifichi"

Una manifestazione nel quartiere Brancaccio per segnalare la situazione di degrado di alcune zone di periferia. E' l'iniziativa organizzata ieri dal Movimento 5 Stelle che ha coinvolto società civile e cittadini del quartiere, in prossimità della scuola media "Cesareo" di via Paratore.

"Per anni qualcuno ha sostenuto che l'area fosse di proprietà di privati e, per queste voci, la partecipata Amia prima e la Rap dopo si sono giustificate dicendo di non poter intervenire per la pulizia e il diserbo. Cosicché ogni estate, a causa delle alte temperature e con la complicità di qualcuno, nell'area venivano appiccati degli incendi che mettevano a repentaglio la sicurezza di pedoni e automobilisti".

A dirlo è il consigliere del M5S in Terza circoscrizione, Saverio Bruschetta, che assieme al capogruppo in Consiglio comunale dei pentastellati Antonino Randazzo, ha presentato specifica richiesta al settore Patrimonio: "Abbiamo potuto appurare che il terreno è di proprietà del Comune, grazie ad un lascito del costruttore Jenna, che ha realizzato vari palazzi nella zona. Abbiamo comunicato queste informazioni all’assessore Marino, per conoscenza al dirigente del settore Verde e vivibilità e alla Rap, chiedendo una bonifica dell'area con pulizia diserbo. Come M5S abbiamo espresso la volontà di eseguire delle piantumazioni di alberi nella zona a nostre spese, ma ad oggi non abbiamo ricevuto nessuna risposta".