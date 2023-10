Via Padre La Grua, fissata la data per l'intitolazione: scatta un divieto di transito

Tutto pronto per l'intitolazione di una strada a padre Matteo La Grua, l'esorcista palermitano morto nel gennaio del 2012. La cerimonia si svolgerà il 4 novembre e in quell'occasione dalle 10.30 fino a cessata esigenza sarà chiuso al transito veicolare fondo Margifaraci, nel tratto compreso fra via Margifaraci e via Belvedere.

E' quanto contenuto in un'ordinanza dell'ufficio Mobilità sostenibile del Comune. Al sacerdote sarà dunque intestato quel tratto di strada in cui si trova il Centro carismatico Gesù Liberatore da lui fondato e sorto su un terreno confiscato alla mafia. L'annuncio dell'omaggio a La Grua era stato dato dall'allora sindaco Leoluca Orlando in occasione del decennale della morte dell'esorcista. Ricordando il reverendo, Orlando lo aveva definito "indimenticabile guida spirituale nel cammino di crescita della città". Poi era arrivata l'approvazione di una mozione, proposta dal consigliere Catia Meli, da parte del consiglio comunale e la determina che suggellava l'intitolazione dell'attuale via al Fondo Margifaraci e la firma della determina da parte dello stesso Orlando.

Chi era padre La Grua

Padre La Grua, nato a Castelbuono il 15 febbraio 1914, è morto il 15 gennaio 2012, all'età di 97 anni. Ordinato sacerdote nel 1937, La Grua è stato frate minore conventuale, Vicario Episcopale per la vita Religiosa, componente del Tribunale della Sacra Rota, docente di Teologia in Ascetica e Mistica nel collegio dell'Ordine Francescano e nel Seminario Arcivescovile di Palermo. Il 10 ottobre 1975, il cardinale Salvatore Pappalardo, allora arcivescovo di Palermo, gli diede mandato di guidare il popolo carismatico palermitano. La Grua è stato anche autore di numerose pubblicazioni: dal '94 al '97 è stato membro del Comitato Nazionale di Servizio del Rinnovamento nello Spirito Santo e responsabile nazionale del ministero di intercessione per i sofferenti, e consigliere spirituale regionale per la Sicilia. Per padre La Grua è stata aperta nello scorso gennaio una causa di beatificazione.